Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Gaziantep FK ile yapılan müsabakada forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.