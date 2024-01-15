Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası´nda sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İdmanı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella kenardan takip etti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası´nda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5´e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella da kenardan izledi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda yarın saat 21.00´de Tüpraş Stadyumu´nda Eyüpspor ile karşılaşacak.