Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazır!
Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından, taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.