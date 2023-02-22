Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup ederken, golleri; 43'üncü Aboubakar, 47'nci dakikada Onur Bulut ve 56'ncı dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Eyüpspor'un golleri ise 20'nci dakikada Mustafa Pektemek ve 84'üncü dakikada Olivier Thill'den geldi.