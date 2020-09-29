AA

Siyah-beyazlı kulüp, 2012'den beri geçmiş yıllarda kadrosunda yer alan 9 isme bir kez daha forma verdi.

Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Demba Ba, Atınç Nukan, Batuhan Karadeniz, Ersan Adem Gülüm ve Serdar Kurtuluş, Beşiktaş'ta ikinci kez şans bulan isimler oldu.

İLK DENEME BATUHAN KARADENİZ İLE

Beşiktaş, bu transfer tercihini ilk olarak altyapısında yetişen Batuhan Karadeniz ile kullandı. Siyah-beyazlı takımın A takımında 2007'de forma giymeye başlayan Batuhan, daha sonra kiralık olarak Eskişehirspor'un yolunu tuttu.

2010'da bonservisiyle Eskişehirspor'a verilen Batuhan, 2012-2013 sezonun başında kiralık olarak Beşiktaş'ta ikinci kez şans buldu. Bu şansı iyi değerlendiremeyen Batuhan Karadeniz, devre arasında Eskişehirspor'a döndü. Beşiktaş, Serdar Kurtuluş'u da iki kez transfer etti.

2006'da siyah-beyazlı ekibe gelen Serdar, 2009'da Gaziantepspor'a gönderildi. Beşiktaş, 2013'te bu oyuncuyu bir kez daha kadrosuna dahil etti.

QUARESMA DA GİDİP GELENLER ARASINDA

Siyah-beyazlı ekipte Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma da gidip gelenler arasında yer aldı. Beşiktaş'ın 2010-2011 sezonunda Inter'den transfer ettiği Quaresma, 2012-2013'ün devre arasında takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

Portekizli futbolcu, 2015-2016'da bir kez daha transfer olduğu siyah-beyazlı ekipte 2 şampiyonluk yaşarken, 2018-2019 sezonu sonunda kulüple yollarını ayırdı.

BURAK YILMAZ DA AYNI ŞANSI YAKALADI

Beşiktaş'a yolu iki kez düşen oyuncular arasında Burak Yılmaz da yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin 2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, beklentileri karşılayamadı ve bir sonraki sezonun devre arasında Manisaspor'a verildi.

Uzun süre farklı takımlarda kariyerini sürdüren Burak Yılmaz, 2018-2019 sezonun devre arasında bir kez daha Beşiktaş'ın kadrosuna dahil oldu. Siyah-beyazlı ekipteki ikinci döneminde de 1,5 yıl forma giyen Burak, bu sezonun başında Fransa'nın Lille ekibiyle anlaştı.

DEMBA BA'NIN İKİ DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Beşiktaş'ın iki kez kadrosunda tuttuğu Senegalli Demba Ba, siyah-beyazlı formayla kısa süreli dönemler yaşadı. Siyah-beyazlı kulübün 2014-2015'te Chelsea'dan bonservisiyle aldığı Demba Ba, sezon sonunda Çin'in yolunu tuttu.

Senegalli oyuncu, 2017-2018'in devre arasında ise bu sefer kiralık olarak Beşiktaş forması giydi.

ERSAN ADEM VE ATINÇ

Ersan Adem Gülüm ve Atınç Nukan da Beşiktaş'ta iki kez şans bulan isimler oldu. Adanaspor'dan 2010-2011'de kiralık olarak geldiği Beşiktaş'a bir sonraki sezon bonservisiyle transfer olan Ersan Adem Gülüm, 2015-2016'nın devre arasında Çin'in Hebei China ekibine gitti. Bir sonraki sezon siyah-beyazlı takıma kiralık olarak dönen Ersan, beklentileri karşılayamadı ve takımdan ayrıldı.

Ersan gibi Atınç Nukan da Beşiktaş'ta aynı şansı buldu. Bir süre altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı takımın formasını giyen Atınç, 2015-2016'nın başında bonservisiyle Leipzig'e transfer oldu. 2016-2017'de bu sefer kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan Atınç, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamadı ve takımdan yeniden ayrıldı. Atınç, futbol kariyerini Göztepe'de sürdürüyor.

SON TEKRAR TRANSFERLER GÖKHAN TÖRE VE ABOUBAKAR OLDU

Beşiktaş'ta bu sezon ikinci kez şans bulan oyuncular ise Gökhan Töre ile Vincent Aboubakar oldu.

Siyah-beyazlı takıma ilk olarak 2013-2014'te kiralık olarak gelen Gökhan Töre, bir sonraki sezon bonservisiyle transfer edildi. Geçen sezonun başında Yeni Malatyaspor'a geçen Gökhan, 2020-2021'de yeniden siyah-beyazlı takıma döndü.

Aboubakar ise 2016-2017'de kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'a bu sezon yeniden dahil olan oyuncular arasında yer aldı.

İSİMLERİ 2. KEZ GÜNDEME GELENLER DE OLDU

Siyah-beyazlı takımda geçmiş sezonlarda forma giyen bazı isimler son dönemde bir kez daha gündeme geldi.

Portekizli Manuel Fernandes, Alman Roberto Hilbert ve Mario Gomez ile Brezilyalı Marcelo Guedes, Arjantinli Jose Sosa, Sırp Dusko Tosic, İspanyol Fabricio Agosto Ramirez, ikinci kez Beşiktaş için konuşulan isimler oldu.

Siyah-beyazlı ekipte 2016-2017'de kiralık olarak gelen ve 2 sezon görev alan Anderson Talisca ise taraftarların bir kez daha transferi için beklentiye girdiği isimler arasında yer aldı.