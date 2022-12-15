Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yargı Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi

Emniyette alınan ifadelerinin ardından Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Giriş: 15.12.2022 - 08:28 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
Hazinedar adliyeye sevk edildi
0:00 / 0:00
DHA

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Altın fiyatları düşüşe geçti!
Altın fiyatları düşüşe geçti!
Sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 131 gözaltı
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 131 gözaltı
Sağanak ve kar var! Dikkat
Sağanak ve kar var! Dikkat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.