Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bandırma Basketbol'da forma giyen 20 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."