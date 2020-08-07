Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu De'Jon Davis'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

De'Jon Davis kimdir?

8 Ağustos 1998 Kaliforniya doğumlu olan De'Jon Davis, 201 cm boyunda ve uzun forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Kolej kariyerine Kaliforniya Baptist takımında başlayan Davis, fiziksel özellikleri sayesinde uzun forvet pozisyonunun yanı sıra pivot olarak da görev alabilmektedir.

Başarılı bir kolej kariyeri geçiren De'Jon Davis son sezonunda (2019-2020) 31 maçta görev aldı ve 11.6 sayı, 9.6 ribaund ortalamalarıyla oynayarak yılın en iyi savunma takımına seçildi.