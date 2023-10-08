Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ: 69-54 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı TOFAŞ'ı 69-54 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş Emlakjet, TOFAŞ'ı 69-54 mağlup etti.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Hammonds 10, Berk İbrahim Uğurlu 5, Berkan Durmaz 9, Astacio 8, Yiğit Arslan 11, Mitchell 6, Kerem Kuthan Konan 4, Samet Yiğitoğlu, Yağız Aksu
TOFAŞ: Winston 6, Homesley 15, Tolga Geçim 7, Ege Demir 12, Obrien, Özgür Cengiz 8, Sakic 6, Tevfik Akdamar, Prewitt, Batın Tuna
1. Periyot: 15-17
Devre: 28-27
3. Periyot: 50-33