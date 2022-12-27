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Beşiktaş Emlakjet, Ömercan İlyasoğlu ve Egemen Güven'i kadrosuna katttı

Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes'ten Ömercan İlyasoğlu ve Egemen Güven'i kadrosuna katarken, Furkan Haltalı'yı ise takas olarak lacivert-beyazlılara kiraladı.

Giriş: 27.12.2022 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Emlakjet, Ömercan İlyasoğlu ve Egemen Güven'i kadrosuna katttı
AA

Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı, Ömer Can İlyasoğlu ve Egemen Güven'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Anadolu Efes'te forma giyen Ömer Can İlyasoğlu ve Egemen Güven ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ömer Can oyun kurucu pozisyonunda görev alıyor. Siyah-beyazlı takımın bir diğer transferi 26 yaşındaki pivot Egemen ise Anadolu Efes'in yanı sıra Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Afyon Belediyespor ve Frutti Extra Bursaspor'da görev aldı.

ANADOLU EFES, FURKAN HALTALI'YI KİRALADI

Öte yandan Anadolu Efes ise bu transferlere karşılık Beşiktaş Emlakjet'ten Furkan Haltalı'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, pivot pozisyonunda görev alan 20 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta forma giyen Furkan Haltalı, 5.7 sayı ve 3.8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

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