Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko: 68-64 (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 68-64 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. Beşiktaş, Yiğit Arslan'ın 7. dakikada attığı üçlükle ilk çeyrekte ilk kez öne geçti: 13-12. Rakibinin top kaybı ve boş hücumlarını iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, ilk periyodu 19-15 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Jonah Mathews'ın basketiyle hızlı başlayan Beşiktaş Emlakjet, 16. dakikada Derek Needham'ın üç sayılık basketiyle aradaki farkı 7'ye çıkardı: 29-22. Taraftar desteğini de arkasına alan siyah-beyazlılar, iyi savunma yaparak soyunma odasına 31-24 önde gitti.

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Üçüncü çeyrekte Guduric'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk yarıya göre daha tempolu oynadı. Sarı-lacivertliler, 23. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun basketiyle öne geçti: 34-35. Jonah Mathews, Leyton Hammonds ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle üstünlüğü tekrar ele alan Beşiktaş Emlakjet, final periyoduna 47-45 üstün girdi.

Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Dördüncü çeyreğe Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle başlayan Beşiktaş Emlakjet, 33. dakikada aradaki farkı 8'e (57-49) yükseltti. Fenerbahçe Beko, Wilbekin, Hayes ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle 36. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 59-56. Derek Needham'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı yükselten siyah-beyazlılar, son saniyelerdeki taktik faullerde de hata yapmadı ve maçı 68-64 kazandı.

Beşiktaş Emlakjet, bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, ikinci yenilgisini yaşadı.