Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, daha önce 2018-2019 sezonunda Beşiktaş forması giyen 36 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon İtalyan temsilcisi Gevi Napoli Basket'in kadrosunda yer alan ABD'li basketbolcu, sezonu 27 maçta 13,4 sayı, 3,5 ribaunt ve 3,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.