Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı

Salon: Şahinbey

Hakemler: Serkan Emlek, Serhat Büker, Umut Özgün Ergün

Gaziantep Basketbol: Hammonds 13, Dotson 24, Leon Harun Apaydın, Frankamp 13, Koray Çekici, Metin Türen 14, Birkan Batuk 3, Hanlan 5, Can Uğur Öğüt, Muhsin Yaşar 4

Beşiktaş Emlakjet: Okben Ulubay 19, Burak Can Yıldızlı 2, Rich 9, Mooney 17, McCormack 13, Yiğit Onan, Coleman 13, Yağız Aksu, Orelik 9

1. Periyot: 22-18

Devre: 42-31

3. Periyot: 63-49