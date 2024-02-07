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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 94-73 yenildi - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 94-73 yenildi

        Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. haftasında İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 94-73 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:56 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:56
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        BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. haftasında Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 94-73 yenildi.

        Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-23 önde bitiren Hapoel Shlomo Tel Aviv, devre arasına da 47-39 üstün gitti.

        İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan İsrail temsilcisi, üçüncü periyodunu 69-55 önde geçtiği mücadeleden 94-73 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından grubu 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla eşleşti.

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