Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada, "Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna sezon başında dahil olan Bryce Brown ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bryce Brown'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Bryce Brown ile ilgili kararını resmi olarak duyurdu.