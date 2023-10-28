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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet: 86 - Büyükçekmece Basketbol: 70 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet: 86 - Büyükçekmece Basketbol: 70 MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Büyükçekmece Basketbolu 86-70 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:16
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        Beşiktaş Emlakjet evinde galip
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        Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligdeki 3'üncü galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        SALON: Gazanfer Bilge

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Umut Özgün Ergün

        BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 28, Ray 17, Upson 5, Leon Harun Apaydın, Yesukan Onar 7, Erdi Gülaslan 6, Can Kurt, Emircan Koşut 5, Ata Kahraman 2, Murat Erensoy

        BEŞİKTAŞ: Needham 16, Mathews 20, Berkan Durmaz 6, Mitchell 10, Delgado 9, Hammonds, Berk İbrahim Uğurlu 14, Yiğit Arslan 6, Kerem Kuthan Konan 4, Samet Yiğitoğlu 1

        1'İNCİ PERİYOT: 10-25

        DEVRE: 34-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-66

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