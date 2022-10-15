Karşılaşmanın ilk 5 dakikası, Jaylon Marcus Brown'ın üçlükleri ve Berkan Durmaz'ın etkili oyunuyla konuk ekip Pınar Karşıyaka'nın 7 sayılık üstünlüğüyle geçildi: 14-7. İzmir ekibi, periyodun son bölümünde de rakibinin farkı kapatma çabasına izin vermedi ve ikinci periyoda 22-11 üstünlükle girdi.
İkinci periyodun ilk bölümünde de özellikle Astacio'nun pota altında bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, çeyrek bitimine 7 dakika kala 16 sayılık bir fark yakaladı: 30-14. Berkan Durmaz, McCollum ve Vittorio Brown'ın sayılarıyla farkı 24 sayıya kadar çıkaran konuk ekip, devreyi 45-21 önde tamamladı.
Maçın üçüncü periyodun ilk bölümlerinde ev sahibi siyah-beyazlı ekip Orelik, Okben Ulubay ve Mooney'den bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı ancak konuk ekibin etkili oyunu, Vittorio Brown, Jaylon Marcus Brown ve Astacio'nun sayılarıyla sürdü. Pınar Karşıyaka, çeyrek bitimine 2 dakika kala 29 sayıyla oyundaki en büyük farkı yakaladı: 68-39. Üçüncü periyot, İzmir ekibinin 73-46 üstünlüğüyle bitti.
Son periyot çekişmeye sahne oldu. Okben Ulubay, Orelik, Usher ve Coleman'la uzak şutlarla etkili olmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet, ilk 4.5 dakikalık bölümde farkı 11 sayıya kadar düşürdü: 76-65. Siyah-beyazlılar, maç bitimine 2 dakika 6 saniye kala farkı 6 sayıya kadar indirmeyi başardı: 80-74. Ancak McCollum ve Astacio'nun sayılarıyla tekrar toparlanan konuk ekip, maçı 92-81'lik skorla kazanmasını bildi.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Erhan Gürsel
Beşiktaş Emlakjet: Okben Ulubay 18, Orelik 16, Burak Can Yıldızlı, Mooney 14, McCormack 3, Coleman 15, Usher 11, Furkan Haltalı 4, Yağız Aksu
Pınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 12, McCollum 15, Berkan Durmaz 11, Kuzminskas 2, Astacio 19, Ali Efe Barış, Thomas Akyazılı 8, Dusan Cantekin 2, Vittorio Brown 17, Mert Celep 3, Kenan Sipahi 3
1. Periyot: 12-22
Devre: 21-45
3. Periyot: 46-73
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!