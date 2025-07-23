Beşiktaş, Emerson'da mutlu sona yakın!
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir transferde daha sona yaklaştı. Siyah-beyazlıların, Emerson Royal'in transferini tamamlamak için İtalyan ekibi Milan ile görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı.
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için önemli bir hamleye hazırlanıyor.
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Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, Emerson Royal'in transferini tamamlamak için AC Milan ile görüşmelerini hızlandırdı.
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Haberde, Beşiktaş'ın İtalyan devine resmi teklifini sunduğu ve oyuncuyu Haziran 2026'ya kadar kiralamak istediği belirtiliyor.
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Anlaşma kapsamında 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak.
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Anlaşma kapsamında 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak.