Beşiktaş elendi mi, şansı kaldı mı? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın gruptan çıkma ihtimali var mı?

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?



2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne 6'da 6 yaparak katılmayı başaran Beşiktaş, grup aşamasında ise beklentilerin altında kaldı. Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile D Grubu'nda yer alan siyah beyazlı temsilcimiz , 4. hafta maçları sonunda bir üst tura yükselme şansını kaybetti ve bu sezonki Avrupa macerasına havlu attı.





