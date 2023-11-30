Beşiktaş elendi mi, gruptan çıkma şansı var mı? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş tur atlama ihtimali...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etmeye hazırlanıyor. Bu akşam saat 20:45'te başlayacak söz konusu mücadele öncesi futbolseverler, gruptaki son puan durumu ve Beşiktaş'ın son durumunu araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanacak mücadelelerle sürüyor. Bu sezon grup aşamasında beklenen performansı sergileyemeyen temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Club Brugge karşısında 3 puan arıyor. İşte, temsilcimizin söz konusu turnuvadaki son durumu...
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BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?
2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne 6'da 6 yaparak katılmayı başaran Beşiktaş, grup aşamasında ise beklentilerin altında kaldı. Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile D Grubu'nda yer alan siyah beyazlı temsilcimiz , 4. hafta maçları sonunda bir üst tura yükselme şansını kaybetti ve bu sezonki Avrupa macerasına havlu attı.
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UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Club Brugge Lugano / 10 Puan
2- Bodo/Glimt / 7 Puan
3- Luganp / 4 Puan
4- Beşiktaş / 1 Puan
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BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI
30 KASIM PERŞEMBE
Beşiktaş – Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE
FC Lugano – Beşiktaş
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