Beşiktaş Toure'yi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş Kulübü, El Bilal Toure transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, golcü oyuncunun Atalanta'dan satın alma opsiyonu ile kiralandığı belirtildi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”