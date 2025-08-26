Beşiktaş, El Bilal Toure'yi Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”