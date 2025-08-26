Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş El Bilal Toure'yi KAP'a bildirdi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Toure'yi KAP'a bildirdi!

        Beşiktaş Kulübü, El Bilal Toure transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, golcü oyuncunun Atalanta'dan satın alma opsiyonu ile kiralandığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 17:58 Güncelleme: 26.08.2025 - 17:58
        Beşiktaş Toure'yi KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, El Bilal Toure'yi Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

        “Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”

