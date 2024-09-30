Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ikinci maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. İlk maçta Ajax’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah beyazlılar, Frankfurt karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…