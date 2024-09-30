Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-0 kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. Beşiktaş, lig aşamasının ikinci maçında sahasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ikinci maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. İlk maçta Ajax’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah beyazlılar, Frankfurt karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…
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BEŞiKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 22.00’de başlayacak.
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BEŞiKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
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BEŞiKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Siyah beyazlıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
24 Ekim | Lyon-Beşiktaş
6 Kasım | Beşiktaş-Malmö
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş
22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao
30 Ocak | Twente-Beşiktaş
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SİYAH BEYAZLILARDA HEDEF İLK 8
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidildi.
Beşiktaş, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.
Siyah beyazlılar, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8’e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.
9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.
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