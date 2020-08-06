Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Şehmus Hazer ile Egehan Arna'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Teksüt Bandırma'da forma giyen Şehmuz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Egehan Arna ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.