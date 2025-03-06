Beşiktaş duran topta artık durmuyor!

Kayserispor'u yenerek üst üste ligde 4., toplamda 6. Galibiyetini alan Beşiktaş çıkışını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 9 resmi maçta sadece 1 kez kaybederken 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

REKLAM advertisement1

Beşiktaş, rakip filelere 18 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu süreçte 3 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş'ta savunmada yükselen başarıda Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde duran toplardaki zaafın giderilmesine yönelik çalışmalar da etkili oldu. Solskjaer'den önceki 25 maçta duran toplardan 10 gol yiyen Beşiktaş, rakip fileleri ise sadece 2 kez bulabildi.

Siyah-beyazlılar, Norveçli hoca yönetiminde çıktığı 9 maçta ise duran toplardan kalesinde gol görmedi. Solskjaer ve teknik heyet, duran top konusunda hem hücumda hem de savunmada futbolculara özel çalışmalar yaptırırken rakiplerin zaafları da detaylı şekilde inceleniyor.