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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş duran topta artık durmuyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş duran topta artık durmuyor!

        Bu sezon duran toplardan çok çeken Beşiktaş, kötü performansını Ole Gunnar Solskjaer ile düzeltti. Beşiktaş, Solskjaer ile 9 maçta duran toptan gol yemedi

        Giriş: 06.03.2025 - 09:21 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:21
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        Duran topta artık durmuyor!
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        Kayserispor'u yenerek üst üste ligde 4., toplamda 6. Galibiyetini alan Beşiktaş çıkışını sürdürdü.

        Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 9 resmi maçta sadece 1 kez kaybederken 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

        Beşiktaş, rakip filelere 18 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

        Bu süreçte 3 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş'ta savunmada yükselen başarıda Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde duran toplardaki zaafın giderilmesine yönelik çalışmalar da etkili oldu.

        Solskjaer'den önceki 25 maçta duran toplardan 10 gol yiyen Beşiktaş, rakip fileleri ise sadece 2 kez bulabildi.

        Siyah-beyazlılar, Norveçli hoca yönetiminde çıktığı 9 maçta ise duran toplardan kalesinde gol görmedi.

        Solskjaer ve teknik heyet, duran top konusunda hem hücumda hem de savunmada futbolculara özel çalışmalar yaptırırken rakiplerin zaafları da detaylı şekilde inceleniyor.

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