Özel bir uçakla Düsseldorf Havaalanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, buradan konaklayacağı otele geçti. Siyah-beyazlılar, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Signal Iduna Park Stadında yapacak.

Antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısına katılacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın yerel saat ile 17.30’da Dortmund maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Karşılaşma, yarın akşam TSİ 19.00’da başlayacak.