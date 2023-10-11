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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların seçim gündemi hakkında açıklamada bulundu.

Yamantürk, X hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün akşam görüştük. Seçim süreci ile ilgili Yönetim Kurulu yakında bilgilendirme yapacak. Camiamız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Değerli Beşiktaşlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün akşam görüştük. Seçim süreci ile ilgili Yönetim Kurulu yakında bilgilendirme yapacak. Camiamız için hayırlı olsun. — Tevfik Yamantürk (@tevfikyamanturk) October 11, 2023