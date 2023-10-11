Tevfik Yamantürk'ten seçim açıklaması: Çebi ile görüştük...
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı yönetimin seçim süreciyle ilgili çok yakında bilgilendirme yapacağını açıkladı.
Giriş: 11.10.2023 - 21:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 21:47
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların seçim gündemi hakkında açıklamada bulundu.
Yamantürk, X hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün akşam görüştük. Seçim süreci ile ilgili Yönetim Kurulu yakında bilgilendirme yapacak. Camiamız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.