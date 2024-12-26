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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Divan Kurulu, Altın Mimir'e yapılan müdahaleye tepki gösterdi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Divan Kurulu, Altın Mimir'e yapılan müdahaleye tepki gösterdi!

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin mahkeme tarafından tahliye edilmesi kararının ardından kulüp yönetim kurulu üyesi Altın Mimir'in hukuka aykırı bir müdahaleyle karşılaştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:37
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        Beşiktaş Divan Kurulu'ndan Mimir tepkisi!
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        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin mahkeme tarafından tahliye edilmesi kararının ardından kulüp yönetim kurulu üyesi Altın Mimir'in hukuka aykırı bir müdahaleyle karşılaştığını belirtti.

        Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir'in, kulübün mülkiyet haklarını koruma görevini ifa ettiği sırada hukuka aykırı bir müdahaleyle karşılaştığı, darp, tehdit ve hakarete maruz bırakıldığı ileri sürüldü.

        Yaşananların kınandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Beşiktaş değerlerine ve insan haklarına yönelik çok ciddi bir ihlal ve saldırı niteliği taşıyan bu durumu Beşiktaş JK Divan Kurulu olarak şiddetle kınıyoruz. Saldırının Beşiktaş camiasına ve her bir Beşiktaşlıya yapılmış olduğunu, yaptıranların da Beşiktaş camiasını karşılarına aldığını düşünüyor ve öyle kabul ediyoruz. Saldırıyı yapanların ve saldırıyı yaptıranların en kısa zamanda hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz. Divan Başkanlık Kurulu olarak sayın Altın Mimir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulübümüzün hak ve menfaatlerinin korunması hususunda gerekli her türlü çalışmayı desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

        Beşiktaş Kulübünden konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada, Fulya'da kiracı olan Aşçıoğlu İnşaat aleyhine başlatılan icra takibine yönelik itirazın, İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından kaldırıldığı ve mahkemenin BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nin tahliyesine karar verdiği duyurulmuştu.s

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