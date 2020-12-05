Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı, 19 Aralık Cumartesi günü internet ortamında yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilecek toplantı saat 12.00'de başlayacak. Toplantı, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.