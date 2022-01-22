Beşiktaş direkleri geçemiyor!

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın 3 şutu direkten döndü.

Maçın 77. dakikasında Güven'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Batshuayi'nin ön direğe çıkarttığı topa Emirhan İlkhan vururken direği geçemedi.

ART ARDA 2 DİREK

Maçın 89. dakikasında ise Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşa Vida'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. Seken topu tamamlayan Batshuayi'nin şutunda ise top direğe çarparak auta çıktı.

YENİ MALATYASPOR 1 KEZ DİREĞE TAKILDI

Maçın 25. dakikasında ev sahibinde sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Top direkten geri geldi.

ANTEP İLE ZİRVEDE

Opta verilerine göre; şutu en çok direkten dönen takımlar arasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile zirvede yer aldı:

- Beşiktaş: 14

- Gaziantep FK: 14

- Altay: 10

- Fenerbahçe: 9

- Trabzonspor: 9

- Alanyaspor: 9

- Göztepe: 9