UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a sahasında 2-1 mağlup oldu.
Jude Bellingham'ın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Siyah-beyazlıların golünü ise 90+4. dakikada Francisco Montero kaydetti.
BU SEZON İLK KEZ GOL YEDİ
Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk gollerini Borussia Dortmund'tan yedi.
Ligde oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekibe, bu sezonki ilk resmi golü 20. dakikada Bellingham attı.
Beşiktaş ayrıca Borussia Dortmund karşısında bu sezon ilk kez resmi bir maçta mağlubiyet yaşamış oldu.
Aynı zamanda, teknik adamlık kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Devler Ligi" macerası da mağlubiyetle başladı.
MONTERO SİFTAH YAPTI
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bu sezon yeniden transfer edilen Montero, Borussia Dortmund karşısında ilk gol sevincini yaşadı.
Bu sezon aynı zamanda ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımının tek golünü atan isim oldu.
YİNE BİR ALMAN EKİBİ
Siyah-beyazlı ekip, İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından yeni evi Vodafone Park'ta oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında sadece Alman ekiplerine yenildi.
Vodafone Park'ta oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'e son 16 turunda 3-1 yenilen Beşiktaş, 3 sezonluk aranın ardından yine bir Alman ekibi olan Borussia Dortmund maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip aynı zamanda Vodafone Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında tek galibiyetini ise yine bir Alman ekibine karşı aldı. 2017-2018 sezonunda RB Leipzig'i İstanbul'da 2-0 yenen "Kara kartallar", diğer maçlarda Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto ile berabere kaldı.
TRİBÜNLER DESTEK VERDİ
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın sona ermesinin ardında siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırdı.
Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, siyah-beyazlı oyuncular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.
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