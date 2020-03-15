15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk olduğu Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Georges-Kevin N'Koudou ile net bir pozisyonu değerlendiremedi. Karşılaşma 0-0 sona ererken, Beşiktaş bu sezon ligdeki 5. beraberliğini aldı.
Bu sezon ayrıca 13 galibiyeti bulunan Beşiktaş, puanını 44'e yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu.
- 4 maçtır kaybetmiyor
Beşiktaş, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından Trabzonspor (2-2) ve Galatasaray (0-0) maçlarını beraberlikle bitirdi. Beşiktaş, söz konusu süreçte Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü müsabakalarını ise 2-1'lik skorlarla kazandı.
- Sergen Yalçın ilk derbisinde berabere kaldı
Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk derbi maçına çıkan Sergen Yalçın, sahadan beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetimindeki 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 14 puan elde etti.
- 4 maç sonra gol yemedi
Beşiktaş, ligde 4 maç sonra gol yemedi.
Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği karşılaşmada kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında rakiplerinin golüne engel olamamıştı.
- 3 derbi maçta 4 puan
Beşiktaş, bu sezonki 3 derbi maçta 4 puan elde etti.
Ligin ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki mücadelede ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, ligin ilk devresinde Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup olmuştu.
- Kritik 5 haftada 8 puan aldı
Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisiyle kritik 5 haftayı geride bıraktı.
Söz konusu döneme deplasmandaki Medipol Başakşehir maçıyla başlayan ve bu karşılaşmayı 1-0 mağlup tamamlayan siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor ve dış sahadaki Galatasaray karşılaşmalarında beraberlik aldı.
Aynı dönemde Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda yenen Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü evinde mağlup etti.
- Burak Yılmaz cezalı
Karşılaşmanın 86. dakikasında sarı kart gören Burak Yılmaz, cezalı duruma düştü.
Bu sezon ilk yarıdaki Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Burak, Galatasaray karşısında da sarı kart alarak 27. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında oynama şansını yitirdi.
- Savunmada kritik hatalar
Siyah-beyazlı takım, savunma oyuncularının kritik hatalarıyla kalesinde üst üste pozisyon gördü.
Gökhan Gönül iki kez yaptığı hatayla buna neden olurken, yerine oyuna giren Jeremain Lens ile Caner Erkin de yaptıkları hatalarla Galatasaray'ın pozisyon bulmasına sebebiyet verdi.
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