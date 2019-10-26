26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takım, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga'ya evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, derbiyi kazanarak, toparlanma sürecine girmeyi amaçlıyor.
Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti. Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü.
SAKATLIK SORUNU
Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas Pereira Dos Santos, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
Son maçta forma giyemeyen bu oyunculardan Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Diaby, N'koudou, Ruiz ve Douglas'ın durumlarının bu akşamki son idmanda belli olacağı öğrenildi.
SINIRDA İKİ OYUNCU VAR
Beşiktaş'ta derbi öncesi Caner Erkin ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan bu iki oyuncu, Galatasaray karşısında da kart görmesi halinde 10. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
ABDULLAH AVCI SIKINTILI
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk derbiye sıkıntılı çıkacak.
Bu sezon siyah-beyazlı takımda henüz beklentileri karşılayamayan Avcı, son olarak Braga maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarların istifaya davet ettiği Avcı, Braga karşılaşması sonrası, mücadeleye devam edeceğini açıklamıştı.
Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezonki 11 resmi karşılaşmada sadece 2 kez kazanabildi. Avcı'nın teknik direktörlüğünde 6 maçtan mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!