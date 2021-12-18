Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, son dönemlerdeki derbi maçlarda daha başarılı performans ortaya koydu.

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezonda teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile 25 derbi maçı oynarken bunların büyük bölümünü mağlubiyet almadan tamamladı.

Söz konusu 7 sezondaki 25 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine bu dönemde 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta Fenerbahçe ile 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların 4'ünü kazandı. Rakibi karşısında 5 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray karşısında ise daha başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılı rakibini 8 defa yenen siyah-beyazlı ekip, 2 maçı berabere tamamladı. Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray'a 3 kez yenildi.

34 GOL ATTI

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezondaki 25 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a toplam 34 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

Fenerbahçe'ye son 7 sezonda 18 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 21 gol gördü.

Galatasaray filelerini 16 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

2014-15'TE HEPSİNİ KAYBETTİ

Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde tarihinin en kötü derbi performansıyla karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş, söz konusu sezondaki 4 derbi maçından da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynadığı derbi maçlarını ise 2-0'lık mağlubiyetlerle tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu 4 derbi maçta gol atma başarısı da gösteremedi.