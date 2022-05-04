Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

İHA

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, minyatür kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.