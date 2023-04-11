Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş

Beşiktaş, depremzedeler için Atletico Madrid ile karşılaşacak

Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Atletico Madrid ile yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçı yapacak

Giriş: 11.04.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, depremzedeler için Atletico Madrid ile karşılaşacak
HABERTURK.COM

Beşiktaş geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yarın Vodafone Park’ta İspanya La Liga devi Atletico Madrid ile hazırlık maçı yapacak.

Özel mücadelede elde edilecek tüm gelirler afetzedeler için kullanılacak. İspanyol devi ile oynanacak mücadele için biletlerin satışı devam ederken taraftarların ilgisinin sürdüğü öğrenildi.

Bilet Fiyatları:

Loca 162: 4.000TL
VIP 100: 2.350TL
VIP 101-126: 1.950TL
1. Kategori: 790TL
2. Kategori: 720TL
3. Kategori: 580TL
4. Kategori: 510TL
5. Kategori: 470TL
Kapalı Üst: 430TL
6. Kategori: 380TL
7. Kategori: 190TL
8. Kategori: 180TL

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
28. Dönem AK Parti Ankara milletvekili adayları
28. Dönem AK Parti Ankara milletvekili adayları
'Leylek apartmanı' sakinleri yuvalarına geldi
'Leylek apartmanı' sakinleri yuvalarına geldi
CHP önünde ateş açanlar serbest
CHP önünde ateş açanlar serbest
Biden'ın İrlanda ziyareti öncesinde bombalı saldırı planı!
Biden'ın İrlanda ziyareti öncesinde bombalı saldırı planı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.