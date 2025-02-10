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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş deplasmanda sonunda kazandı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş deplasmanda sonunda kazandı!

        Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken Süper Lig'de de deplasmanda 7 maç aradan kazandı.

        Giriş: 10.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:51
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        • 1

          Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, Emirhan Topçu ve Joao Mario'nun golleri ile galip gelirken deplasmandaki şanssızlığını da noktaladı.

        • 3

          Beşiktaş, dış sahada 7 maç sonra kazandı.

        • 4

          Son olarak 30 Eylül 2024 tarihinde Kayserispor'u deplasmanda yenen Beşiktaş, sonrasında ise önemli kayıplar yaşadı.

        • 5

          Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor ile berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Adana Demirspor'a ise mağlup oldu.

        • 6

          Siyah-beyazlılar, daha önce de Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalırken bu sezon dış sahada toplamda 18 puan kaybetti.

        • 7

          Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde deplasmandaki kötü gidişi noktalarken gözünü de Trabzonspor ile evinde oynayacağı maça çevirdi.

        • 8
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