Beşiktaş deplasmanda sonunda kazandı!
Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederken Süper Lig'de de deplasmanda 7 maç aradan kazandı.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.
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Siyah-beyazlılar, Emirhan Topçu ve Joao Mario'nun golleri ile galip gelirken deplasmandaki şanssızlığını da noktaladı.
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Beşiktaş, dış sahada 7 maç sonra kazandı.
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Son olarak 30 Eylül 2024 tarihinde Kayserispor'u deplasmanda yenen Beşiktaş, sonrasında ise önemli kayıplar yaşadı.
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Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor ile berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Adana Demirspor'a ise mağlup oldu.
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Siyah-beyazlılar, daha önce de Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalırken bu sezon dış sahada toplamda 18 puan kaybetti.
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Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde deplasmandaki kötü gidişi noktalarken gözünü de Trabzonspor ile evinde oynayacağı maça çevirdi.
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