Beşiktaş, futbol akademisinden yetişen Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz’a başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.

Genç futbolcu U18 Milli Takımı formasını da 4 kez terletti.

U19 Süper Ligi'nde 25 maçta görev yapan ve 2 gol kaydeden Demir Ege Tıknaz, Alanyaspor'la oynanan mücadelede ağır bir sakatlık geçirmiş ve sonrasında dizinden operasyon geçirmişti.