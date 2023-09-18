Beşiktaş, Club Brugge mesaisine ara vermeden başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu´nda Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5´e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasında oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Siyah-beyazlı ekip, Club Brugge maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00´de yapacağı antrenmanla devam edecek.