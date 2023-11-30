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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Beşiktaş Club Brugge maçı için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Bu yıl Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden siyah beyazlılar, D Grubu 5. maçında köklü Belçika ekibi Club Brugge'ü sahasında konuk edecek. İşte, merakla beklenen Beşiktaş Club Brugge maçına dair tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:25
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Söz konusu turnuvada D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon Avrupa kupalarına veda eden siyah beyazlı ekibimizin Club Brugge mücadelesine dair bilgileri derledik!

        • 2

          BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak.

          Zorlu mücadelenin başlama saati ise 20:45 olarak açıklandı.

        • 3

          BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu 5 karşılaşmasına sahne olacak Beşiktaş Club Brugge maçı yayıncı kanalı ise Exxen olacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

          Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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