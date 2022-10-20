Beşiktaş çıkışa geçmek istiyor

TRT Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktör Valerien İsmael bu müsabaka öncesinde taktik çalışmalara ağırlık veriyor.

Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan’ın Hatay deplasmanında kafileye dahil olma durumları var.

İkili, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien İsmael ile de sürekli temas halinde...

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ’ın Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek takıma destek olduğu gelen haberler arasında.