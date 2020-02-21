21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra ilk iki maçı kazanarak umutlarını artıran Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir´a mağlup olarak şampiyonluk iddiasını oldukça zayıflatmıştı. Başakşehir maçı öncesinde zirvenin 5 puan gerisinde olan siyah beyazlılar, kendisinin mağlup olmasının yanında Trabzonspor'un da Demir Grup Sivasspor'u yenmesiyle zirveden 8 puan geriye düştü. Üstelik lider Trabzonspor'un 1 maçı da eksik. Siyah-beyazlılarda her ne kadar umutlar az olsa da hedef Trabzonspor maçından 3 puan çıkartarak, kalan haftalar için umutları yeniden yükseltmek.
BEŞİKTAŞ TRABZON'A KARŞI 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş ile Trabzonspor yarın oynanacak mücadeleyle lig, kupa ve özel maçlarda 130´uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 129 karşılaşmada Beşiktaş (biri penaltı atışları olmak üzere) 53 galibiyeti alırken, Trabzonspor'un (biri penaltı atışları ile) 45 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş'ın attığı 178 gole, Trabzonspor 142 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan iki karşılaşma ise Beşiktaş'ın hükmen galibiyetleri ile sonuçlandı. 10 Nisan 1988'de Trabzon'da oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğünde devam eden maç, 72´nci dakikada saha olayları yüzünden tatil edildi. Daha sonra bu karşılaşma Beşiktaş lehine hükmen 3-0 tecil edildi. Beşiktaş, lehine hükmen tecil edilen 2´nci karşılaşma ise yine Trabzon'da oynandı. 20 Ocak 2002'de Trabzon'da oynanan ve 83´üncü dakikada Beşiktaş'ın 5-0 öne geçmesinden sonra başlayan olaylar yüzünden kalan dakikalar oynanmayınca, mücadele maçın o dakikadaki skoru olan 5-0 ile hükmen tecil edildi.
Öte yandan Beşiktaş son 3 maçta Trabzon'a karşı galibiyet alamadı. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'daki maçı Karadeniz ekibi 4-1'lik skorla kazanırken geçen sezon İstanbul'da oynanan mücadele 2-2, Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCU SAYISI ARTIYOR
Beşiktaş´ta Trabzonspor karşılaşmasına tam 6 futbolcusu sarı kart çıkıyor. Her geçen hafta ceza sınırındaki oyuncu sayısı artarken, Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada Tyler Boyd da listeye dahil oldu. Boyd ile beraber, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Karadeniz ekibi karşısında 3 sarı kart ile çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde oynayacak olan oyuncular 4´üncü sarı kartlarını görmeleri halinde 24´üncü haftada deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
ADEM LJAJİC TOPARLAYAMADI
Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Adem Ljajic, büyük ihtimalle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Hafta başından bu yana çok şiddetli gribal enfesiyon geçiren Ljajic, düne kadar ağır serum ve ilaç tedavisi gördü. Aşırı derecede yorgun düşen Ljajic'in yarına kadar toparlaması neredeyse imkansız olduğu için Trabzonspor maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11´i şu şekilde: "Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebecho, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, Caner (N'Koudou),Burak.
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