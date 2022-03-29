Beşiktaş, çift kale taktik maç oynadı

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00´de BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.