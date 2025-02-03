Beşiktaş Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Senegal asıllı İtalyan orta saha, 12'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 9'u UEFA Avrupa Ligi grup ve elemeleri olmak üzere toplam 22 müsabakada siyah-beyazlı formayı giydi. Ndour, bu süreçte 1 gol atıp 2 de asist katkısı sağladı.

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