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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti!

        Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:38
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        Beşiktaş, Ndour'un sözleşmesini feshetti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

        Senegal asıllı İtalyan orta saha, 12'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 9'u UEFA Avrupa Ligi grup ve elemeleri olmak üzere toplam 22 müsabakada siyah-beyazlı formayı giydi. Ndour, bu süreçte 1 gol atıp 2 de asist katkısı sağladı.

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