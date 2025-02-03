Beşiktaş, Cher Ndour ile yollarını ayırdı!
Beşiktaş, Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Giriş: 03.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:27
Beşiktaş, Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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