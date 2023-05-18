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Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nda -Giovanni Caprara dönemi

Kadınlar 1'inci Ligi'nde yaşadığı şampiyonluk sonrasında Sultanlar Ligi'ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Giovanni Caprara getirildi.

Giriş: 18.05.2023 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı'nda -Giovanni Caprara dönemi
DHA

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1'inci Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve gelecek yıl Sultanlar Ligi'nde yer alma hakkı kazanmıştı. Siyah-beyazlılarda, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlandı. Beşiktaş, daha önce Dünya Kupası, Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları gibi başarılar yaşayan Giovanni Caprara'nın takımın başına getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda Sultanlar Ligi´nde mücadele edecek olan Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne; Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları bulunan Giovanni Caprara getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni Caprara´ya Beşiktaş Ailesi´ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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