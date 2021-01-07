Adım adım zirveye tırmanan Beşiktaş attığı 6 golle rakiplerine mesaj verdi.
Açıkçası sezon öncesi kimsenin beklemediği, öngörmediği hatta olumsuz baktığı bu takım büyük bir başarıya imza attı.
Sakatlar, oynamayanlar her takımda olduğu gibi siyah beyazlılarda da sorundu.
Ancak bir fark var. Sergen Yalçın hiçbir zaman şikayet etmeden, yakınmadan, arkasına sığınmadan üstesinden gelmeyi başardı.
Vida, Oğuzhan, Hasic ve Larin'in performansı üst düzeye çıktı.
Yedek ya da direkt oynayanlar arasında fark kalmadı. Herkes hazır. Kim formayı giyerse sahada en iyisini yapmaya çalışıyor.
Takımın performansı bireysel performansı da etkiliyor.
Böyle olunca Beşiktaş oyunu da, oyuncularını da kazanıyor.
Eksik oyuncuları kafaya takmayan, dert etmeyen Sergen Yalçın teknik adamlık karakterini ortaya koymasını bilen bir isim.
Larin'in yükselen oyun gücünün mimarı da Sergen Yalçın'dır.
Santrfordan açık oyuncu yaratmak ve buna oyuncuyu ikna etmek başarıdır. İşte Larin özgüvenle oynamanın sonucunu aldı. Attığı 4 güzel gol vardı. Kolay kolay unutulmayacak tarihi bir nottur.
Oyun kontrolünü elinde tutan siyah beyazlılar maçı tarihi bir rekorla bitirebilirdi. Hatta ilk yarı 5-6 olabilirdi.
Bu gösterge bile Beşiktaş'ın iyi futbolunun kanıtıdır.
Her maç oyun temposunu koruyan, canlı, istekli, son ana kadar bıkmadan gol arayan Beşiktaş tüm rakiplerine ciddi bir mesaj verdi aslında.
'Korkun benden' diyen bu oyun gerçekten tüm takımların ve uykusunu kaçırır.
Aboubakar'ın şansız bir gününde olduğunu da söyleyelim. Çok istedi, çaba gösterdi, denedi bir türlü golü bulamadı.
Fakat atılan gollerdeki rolü önemliydi. Farklı, yetenekli daha da önemlisi golcülüğü dışında takımı oynatan bir becerisi var.
Atılan 6 gol güzeldi. Keyif verdi. Hasic'in doksana takılan vuruşu ise uzun süre unutulmaz. Hatta yılın golüne adaydır. Harika bir goldü.
Rizespor'a gelince, Beşiktaş'a karşı bu taktik sonuna kadar yanlıştı. Savunmadan oyun kurmak, üstüne pas hatalarının çokluğu Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. Baskı altında kalınca kesilen faturada çok ağır oldu.
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