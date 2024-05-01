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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 18:50 Güncelleme: 01.05.2024 - 18:50
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        Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

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