Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig’de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile saat 20:00'de deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kartal, saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Rize’ye giderek kampa girecek.