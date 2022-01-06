Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakası hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.