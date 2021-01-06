Süper Lig'de 17. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı 6 Ocak Çarşamba akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar



Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda